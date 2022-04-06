بكاء وزغاريد وسجدة شكر.. فرحة أسرة "فتاة المول" بعد الحكم على المتهمين - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير - الخليج 365

سيطرت حالة من الفرح على أسرة الشابة نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة المول"، اليوم الأربعاء، بعد قرار محكمة جنايات الإسكندرية بعقوبة الإعدام للمتهمين الأولى والثاني، والحكم بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم الثالث الحدث.

وعبرت والدة المجني عليها عن فرحتها بقرار المحكمة بعد أن سجدت في قاعة انعقاد الجلسة، قائلة: حق بنتي رجع بعد 8 شهور تعب، شكرا للقضاء المصري اللي أنصفنا ورجع حق بنتي".

وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية ومحيطها احتفالا من أسرة المجني عليها بعد قرارات المحكمة بالاعدام للمتهمين البالغين والسجن المشدد للمتهم الحدث، فيما رفعوا لافتات وصور لابنته نجلاء وسط صيحات التهليل والتكبير.

وكانت أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مارس الماضي، قرارا بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 6 أبريل الحاري لإعلان الحكم النهائي على المتهمين.

كان النائب العام أحال فتاة وشخصًا آخر وحدثًا محبوسين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل فتاة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن المتهمين بَيَّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ.

وأضاف البيان أن أحدُهما كمم فاها وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها.

وأشار البيان إلى ارتباط تلك الجناية بجنحة سرقة بعد أن سرقوا من المجني عليها حُليًّا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولاتٍ أخرى، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.

اضغط هنا