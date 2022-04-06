310 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 18% في البنك الأهلي خلال 17 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة بيع الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% قفزت في نهاية معاملات اليوم الأربعاء إلى 310 مليار جنيه في أول 17 يومًا من طرحها بالبنك.

وسجلت أرصدة شهادة الـ 18% في البنك الأهلي زيادة بقيمة 10 مليار جنيه مقارنة بتعاملات أمس، والذي سجلت فيه 300 مليار جنيه نتيجة الإقبال على الشراء، بحسب أبو الفتوح.

وقرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة منذ أسبوعين بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في سعر الفائدة الرئيسية.

وتصرف شهادة ذات الفائدة الثابتة 18% في بنكي الأهلي ومصر العائد بدورية شهرية، لمدة عام هو أجل الشهادة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.