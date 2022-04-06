برلماني يشيد بإرسال الحكومة مليونَي جرعة لقاحات للثروة الحيوانية بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، بقيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية لدولة جنوب السودان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان.

وأكد الصالحي، في بيان له اليوم الأربعاء، أهمية الزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جنوب السودان لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين، موضحاً أهمية التعاون بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دولة جنوب السودان في مختلف المجالات بصفة عامة وفي المجال الزراعي والثروة الحيوانية بصفة خاصة.

وقال عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف إن مصر تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتحقيق التكامل والتنسيق والعمل المشترك في ما بين مصر ومختلف الدول الإفريقية؛ خصوصاً في المجال الزراعي والثروة الحيوانية التي لو أحسن استغلالها فستكون مصر ودول القارة السمراء لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية واللحوم وتصدير كميات كبيرة لمختلف أسواق العالم.

وكان الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، بوزارة الزراعة قد أشار إلى أن اللقاحات التي تم إرسالها هي من إنتاج المعهد، وتهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية.

ونوه سعد بأنه تم إيفاد وفد من الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السوداني الشقيق.​