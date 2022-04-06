طلب برلماني بإسراع تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز "التجلي الأعظم" بأرض سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين.

وأثنى مسعود بمتابعة الرئيس السيسي موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ خصوصًا موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر وسير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات؛ مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

وطالب المهندس أمين مسعود الحكومةَ بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكل مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية؛ خصوصاً مطالبة الرئيس السيسي بتذليل كل الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون له آثاره الإيجابية لجذب السياحة العالمية، إلا أن هذه المنطقة الروحانية والمقدسة.

وثمن المهندس أمين مسعود متابعة الرئيس السيسي لمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلاً عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لا سيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو مؤكداً أهمية تطوير وتحديث القاهرة التاريخية التي ستكون واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا .

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان.

واستعرض الدكتور الدكتور عاصم الجزار خلال الاجتماع خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة.​