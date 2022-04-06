بالصور - محافظ جنوب سيناء وسفيرة سويسرا يبحثان إنشاء معهد لتدريب العاملين بالسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتورة أيفون باومان سفيرة دولة سويسرا، وذلك على هامش زيارتها لمدينة شرم الشيخ لمناقشة سبل التنشيط السياحي، والترويج للمناطق والمقاصد السياحية بالمحافظة، بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة للمنتجعات السياحية، وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأعربت سفيرة دولة سويسرا، عن إعجابها الشديد بشبكة الطرق بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى مدينة شرم الشيخ، ودورها في تقليص المسافة والزمن من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ .

واستعرض محافظ جنوب سيناء، التطورات التي جرت بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لانعقاد مؤتمر التغير المناخي، وآليات تحويل المدينة إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، من خلال تشغيل 300 حافة بالكهرباء، وتحويل التاكسيات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، وإنشاء محطات الشحن بالكهرباء، ومحطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأوضح أنه جاري تحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية حتى تكون صديقة للبيئة، واستخدام الدراجات الهوائية بالكارت لنشر ثقافة استخدام الدراجات في التنقل كونها صديقة للبيئة، بالإضافة لنشر وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة منها إنشاء حديقة مركزية على مساحة 30 فدان بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأوضح أنه جاري تطوير مدينة سانت كاترين من خلال مشروع التجلي الأعظم، والتي من المتوقع أن يجري الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل بداية مؤتمر التغيرات المناخية.

وأشار المحافظ إلى أن منتجعات جنوب سيناء السياحية تتمتع بمناظر خلابة، لافتًا إلى أنه يمكن وضع آلية لتدفق السائحين السويسريين إلى مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين.

وتناول الحديث دراسة مقترح إنشاء معهد لتدريب العاملين بالسياحة بمدينة شرم الشيخ، أو عقد بروتوكول مع كلية السياحة والضيافة التابعة لجامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، لما لسويسرا من خبرات في مجال تدريب العمالة بالسياحة،إضافة إلى دراسة توقيع بروتوكول توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الشبيهة لها بسويسرا في مجال تبادل الثقافات، وفي المجال الرياضي لتنشيط وتوطيد العلاقات الودية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء أهدى المحافظ درع وشال بدوي لـ سفيرة سويسرا.