برلماني: إضافة 4 ملايين و200 ألف أسرة إلى الأَولَى بالرعاية توفر حياة كريمة لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، بإعلان وزارة التضامن زيادة في أعداد الأُسر التي دخلت تحت مظلة الدعم النقدي لوزارة التضامن الاجتماعي، بواقع 4 ملايين و200 ألف أسرة، أي أكثر من 17 مليون مواطن، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المنزلاوي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن مصر في عهد الرئيس السيسي نجحت في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة في أي نظام للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم لم يتحملوا دفع فواتير الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد النائب محمد المنزلاوي بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وبتكليفات من القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية لهم، ولابتوب ناطق للمكفوفين، وتقديم خدمات للطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية بشكل كبير، مثمناً تخصيص الحكومة 22.5 مليار جنيه لموازنة تكافل وكرامة، بعد زيادتها مؤخرًا واهتمام الدولة بملف الكبار بلا مأوى وبدور المسنين لحل مشكلاتهم؛ خصوصاً بعد اكتشاف حالات كثيرة من المسنين لديهم مشكلات نفسية رغم أنهم من عائلات مقتدرة.​