"قومي المرأة" ببني سويف ينظم أمسيات رمضانية في قرى "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف البدء في تنفيذ أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة، لتقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع فرع ثقافة بني سويف، والتي تشمل تقديم عروض وأنشطة مختلفة من بينها مسرح عرائس، وفنون شعبية، وإنشاد ديني، وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بالقرى المستهدفة، تبدأ بقرية دنديل، ثم قرية دلاص و أشمنت بمركز ناصر، يليها قريتي صفط راشين، وقمبش بمركز ببا.

وأشارت إلى تنظيم المجلس جلسات للتوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تضمنت لقاءات توعوية بقضايا المرأة والأسرة المصرية بلغت 760 جلسة بمركزي ببا وناصر، كما جرى تنفيذ 132 دورة لريادة الأعمال استهدفت 3300 سيدة وتدربيهن على كيفية عمل مشروعات صغيرة عن طريق مدربين مؤهلين تابعين للمجلس.