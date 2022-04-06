تقرير استخباراتي بريطاني: الوضع الإنساني في ماريوبول “يزداد سوءا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

قصفت المدفعية الروسية مدينتي ماريوبول وخاركيف الأوكرانيتين اليوم الأربعاء في الوقت الذي يستعد فيه الغرب لفرض مزيد من العقوبات على موسكو ردا على عمليات قتل مدنيين وصفتها كييف وحلفاؤها بأنها جرائم حرب.

وتتعرض مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية لقصف مستمر تقريبا منذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى محاصرة عشرات الآلاف من السكان دون طعام أو ماء أو كهرباء.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء “الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا”.

وأضافت “معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تضغط على المدافعين (عن المدينة) للاستسلام”.

من جهتها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن السلطات ستحاول إجلاء المدنيين المحاصرين عبر 11 ممرا إنسانيا اليوم الأربعاء، على الرغم أن الأشخاص الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة سيضطرون إلى استخدام سياراتهم الخاصة.

وانسحبت القوات الروسية الأسبوع الماضي من مواقع خارج كييف وحولت تركيز هجومها بعيدا عن العاصمة، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن خاركيف في شمال شرق البلاد، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما زالت أيضا تتعرض لهجوم.

وحثت السلطات في منطقة لوجانسك الشرقية اليوم الأربعاء السكان على الخروج “عندما يكون الوضع آمنا” من منطقة تتوقع أوكرانيا أيضا أن تكون هدفا لهجوم جديد.