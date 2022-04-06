أكثر بـ”ثلاثين مرة”.. ارتفاع ملحوظ في واردات المعدات الدفاعية الأوكرانية من تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت بيانات رسمية أن المعدات الدفاعية التي اشترتها أوكرانيا من تركيا زادت نحو ثلاثين مرة على أساس سنوي في الربع الأول من العام عندما كانت تتأهب لصد الغزو الروسي.

ووفقا لبيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك صدرت تركيا منتجات دفاعية قيمتها 59.1 مليون دولار مقارنة مع 1.9 مليون دولار في الربع الأول من 2021.

ولم تحدد الجمعية نوعية المعدات.

واشترت أوكرانيا أكثر من 20 طائرة مسيرة من طراز بيرقدار تي.بي 2 من شركة بايكار في الأعوام الماضية وطلبت 16 أخرى يوم 27 يناير كانون الثاني. وجرى تسليم هذه الدفعة في مطلع مارس آذار.

وعلى الرغم من أن تركيا تواصل مد أوكرانيا بطائرات مسيرة فإنها تجنبت فرض عقوبات على موسكو.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا مرارا لغزوها أوكرانيا، لكنه ذكر بوضوح أنه يريد إبقاء قنوات الاتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مفتوحة.

وفي المجمل صدرت تركيا منتجات دفاعية قيمتها 3.224 مليار دولار في 2021 بزيادة 41.5 بالمئة عن 2020.

يشار إلى أن تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، تلقي بثقلها في سبيل حل الأزمة القائمة بين موسكو وكييف، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ودخلت أنقرة مبكرا على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، وتبذل جهودا دبلوماسية، في مسعى منها لنزع فتيل الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.