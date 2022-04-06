تركيا: تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

06 أبريل , 2022
إسطنبول: أعلنت السلطات التركية تعليق حركة عبور السفن في مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، في كلا الاتجاهين.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المديرية العامة لأمن السواحل التركية، القول في بيان الأربعاء، إنه تم تعليق حركة الملاحة ذهاباً وإياباً في مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف.
ويصل مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، كما يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعتبر ممراً بحرياً مهما لعبور السفن بين البحرين.
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