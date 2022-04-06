تونس تستدعي السفير التركي ردا على تصريحات أردوغان

وقال الرئيس التركي في تصريحات إعلامية، أن "ما قام به سعيّد يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي وإساءة للديمقراطية".

ونشرت الخارجية التونسية الثلاثاء بيانا، أكدت فيه عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي".



وكتب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، تغريدة اليوم، أكد فيها "أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي، وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني، واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

وأعلن الرئيس التونسي الأسبوع الفائت حلّ البرلمان، بعد أن اتخذ قرار تجميد أعماله، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز.



وأثار قرار سعيّد الأخير الذي جاء إثر عقد نحو 120 نائبا جلسة افتراضية، ردود فعل على المستوى الدولي.