انت الان تتابع خبر باريس: ننتظر مواقفة موسكو لبدء عملية انسانية في ماريوبول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن باريس تنتظر موافقة موسكو على بدء عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في دونباس.
وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعرض أثناء مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "الخطوط العريضة للمبادرة إلى إجراء عملية من شأنها أن تضمن إيصال مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وتتيح للراغبين مغادرة المدينة".
وأضاف أن "العملية قد جرى التخطيط لها ويمكن إجراؤها لكن من الأهمية الحصول على موافقة السلطات الروسية".
وأضاف أن "العملية قد جرى التخطيط لها ويمكن إجراؤها لكن من الأهمية الحصول على موافقة السلطات الروسية".