انت الان تتابع خبر باريس: ننتظر مواقفة موسكو لبدء عملية انسانية في ماريوبول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن باريس تنتظر موافقة موسكو على بدء عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في دونباس.