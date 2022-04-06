مفاجأة غير متوقّعة في جوقة عزيزة... لسه ما شفتو شي!

كشفت الممثلة السورية المتميّزة روبين عيسى التي تؤدي دور "انشراح" في المسلسل السوري "جوقة عزيزة"تشاركين في مسلسل "جوقة عزيزة" بشخصية "انشراح" أن مفاجأة غير متوقّعة ومؤثرة تنتظر هذه الشخصية في آخر العمل، من دون أن تفصح عن أي تفاصيل أخرى."انشراح" بدأت بالظهور مع نهاية الحلقة الثانية، وليس لها علاقة ببنات الجوقة أو المرقص، هي شخصية مختلفة لها خط درامي خاص في العمل.

ويتصدّر المسلسل وخصوصًا بطلته الممثلة نسرين طافش التراند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء عرضه أوّل أيّام شهر رمضان المبارك إذ أثنى الرواد على الأداء المحترف لطافش والممثلين كافّة.

وأعربت طافش في منشور على "انستغرام" عن سعادتها بردود الفعل على أولى حلقات ‏مسلسل جوقة عزيزة.

وشوّقت المتابعين إلى الحلقات القادمة بالقول: "لسه ما شفتو شيء لانو قصة عزيزة خانم وجوقتها ‏العجيبة مليانة أسرار ومفاجآت ما بتخطر عالبال".

