الرئيس الروسي يسحب قوات من كييف كبادرة حسن نية للمفاوضات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.



وذكرت قناة روسيا اليوم أن بيسكوف قال في حوار مع قناة " ال سي اي" الفرنسية عن انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، أن هذه كانت بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات مع كييف، يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقبل يومين، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد أن واشنطن ستسعى لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

واعتبرت جرينفيلد أن المسعى يأتي ردا "على الصور الواردة من بوتشا" المدينة الأوكرانية التي عثر فيها على جثث الكثير من المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وكتبت السفيرة في تغريدة "لا يمكن أن ندع دولة عضوا تقوض كل المبادئ التي نؤمن بها، تشارك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

وقالت متوجّهة إلى 140 دولة صوتت لإدانة" الغزو الروسي لأوكرانيا "إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال".

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن عمل إدارات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، لا يمكن تصوره دون مشاركة روسيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.