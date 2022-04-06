رئيس الوزراء المجري: دعوت الرئيس الروسي إلى محادثات سلام في بلادي ولم يمانع مع فرض شروط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه دعا "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى محادثات سلام في بلادي، ولم يمانع مع فرض شروط".



وأضاف أوربان: "اقترحت على الرئيس الروسي إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا فورًا".

وتابع: "إذا طلب الروس منا الدفع مقابل الغاز بالروبل سنقوم بذلك".

وجرت ثلاث جولات في بيلاروسيا وأخرى رابعة افتراضيا، فيما شهدت إسطنبول في 29 مارس/آذار أول جولة من المفاوضات بين الجانبين ضمن مساعي الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن المسائل الخلافية.

وأمس الثلاثاء، استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر تقنية الفيديو.