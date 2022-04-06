شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتقل مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء في برلين القبض على رجل للاشتباه في مشاركته في هجوم شنه تنظيم داعش على عشيرة في سوريا، وتعذيب أفراد.

ومن بين أمور أخرى، يتهم الادعاء العام الرجل السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في كارلسروه.

ومن المنتظر أن يبت قاضي التحقيق في محكمة الاتحادية فيما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي أم لا.

وبحسب البيان الصادر عن الادعاء العام، فإن المتهم شارك في هجوم داعش على عشيرة الشعيطات في دير الصور شرقي سوريا في أغسطس 2014، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 700 فرد من رجال العشيرة. وارتكب المتهم اتنهاكات وتعذيب بحق ثلاثة أسرى في إطار المذبحة.

ووفقا للبيانات، تم تقييد الضحايا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما، وتعليقهم من السقف وتعرضوا أحيانا للضرب بالسياط والأسلاك، وأحيانا بخرطوم المياه، وتعرضوا للتعذيب بأشياء حادة أو ثقيلة والصعق بالكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، عمل المتهم مع تنظيم داعش في السجون ونقاط التفتيش على الطرق وتحصيل فدية رجال القبائل المأسورين.