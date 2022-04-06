شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: محادثات السلام مع أوكرانيا لا تتقدم بالسرعة الكافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين اليوم الأربعاء إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة ولا الحماس اللازمين.

وتتهم روسيا الغرب بعرقلة محادثات السلام مع أوكرانيا عن طريق إثارة "هيستريا" بخصوص اتهامات بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بعد انسحابها من منطقة كييف.

وتقول أوكرانيا والغرب إن هناك أدلة، تشمل صورا وشهادات شهود جمعتها رويترز وغيرها من المؤسسات الإعلامية، على أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في بلدة بوتشا الأوكرانية. وتنفي موسكو هذا الاتهام وتصف هذه المزاعم بأنها "تزوير شنيع".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ردا على سؤال بخصوص توقعات عقد جولة أخرى من المفاوضات بين موسكو وكييف "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن العمل (فيما يتعلق بالمحادثات) مستمر".

وأضاف "ما زال الطريق طويلا. العمل مستمر لكنه يستغرق وقتا أطول من اللازم".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء إن موسكو تعتقد أن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب جاءت في هذا الوقت لعرقلة عملية المفاوضات.