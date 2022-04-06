شكرا لقرائتكم خبر عن جون لي علن ترشحه لمنصب الرئيس التنفيذي بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن كبير أمناء الإدارة في هونج كونج، جون لي، وهو الرجل الثاني في الحكومة الحالية للمستعمرة البريطانية السابقة، عن نيته الترشح لمنصب الرئيس التنفيذي.

واستقال لي من منصبه في الحكومة الحالية وأعلن ترشحه - بشرط أن تقبل بكين استقالته - اليوم الأربعاء.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان الرئيسة التنفيذية المثيرة للجدل كاري لام أنها لن تسعى لولاية أخرى، وسوف تتقاعد في 30 يونيو.

ومن المعتقد أن لي هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس التنفيذي في هونج كونج المدعوم من بكين، وبالتالي فهو المرشح الأوفر حظًا لخلافة لام، التي شهدت ولايتها التي استمرت خمس سنوات احتجاجات حاشدة وأكبر أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين عام .1997

وانتهت الاضطرابات بفرض السلطات لقيود صارمة على حرية التعبير واتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية. وتم اعتقال شخصيات معارضة بارزة ومحاكمتهم واعتقالهم، بينما فر آخرون إلى المنفى.

وكانت استقالة لام من بين المطالب الرئيسية للمتظاهرين في احتجاجات .2019 كما طالبوا بمزيد من الممارسات الديمقراطية والانتخابات الحرة.

كان لي رئيسا لسلطات الأمن في هونج كونج خلال الاحتجاجات الحاشدة. وتمت ترقيته لاحقا إلى منصب الأمين الأول للإدارة، وهي ثاني أهم وظيفة حكومية في المدينة.

وسوف يتم تعيين الرئيس التنفيذي الجديد في أيار/مايو من جانب لجنة معظم أعضائها من الموالين لبكين.