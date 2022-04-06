شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس: ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى أن ينهي على الفور "حربه المدمرة" في أوكرانيا، متعهدا بمواصلة دعمها بكل الوسائل الممكنة إلى أن يسحب الكرملين قواته.

وقال شولتس، أمام البوندستاج (المجلس الأدنى للبرلمان الألماني)، "اسحب قواتك من أوكرانيا، وإلى أن يحدث ذلك سنبذل قصارى جهدنا لنواصل دعم أوكرانيا".

وأضاف أن ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا من مخازن جيشها التي أصبحت "متاحة وفعالة سريعا"

وأردف "لا بد أن يكون هدفنا هو ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب".