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شولتس: ألمانيا ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى أن ينهي على الفور "حربه المدمرة" في أوكرانيا، متعهدا بمواصلة دعمها بكل الوسائل الممكنة إلى أن يسحب الكرملين قواته.

وقال شولتس، أمام البوندستاج (المجلس الأدنى للبرلمان الألماني)، "اسحب قواتك من أوكرانيا، وإلى أن يحدث ذلك سنبذل قصارى جهدنا لنواصل دعم أوكرانيا".

وأضاف أن ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا من مخازن جيشها التي أصبحت "متاحة وفعالة سريعا"

وأردف "لا بد أن يكون هدفنا هو ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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