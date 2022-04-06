ما هو موعد مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق الدحيل القطري نظيره التعاون السعودي، يوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



ويلتقي الدحيل والتعاون، ضمن المجموعة الرابعة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا باختاكور الأوزبكي وسباهان الإيراني.

تقام مباراة الدحيل القطري والتعاون السعودي، في الجولة الأولى، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2022.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا، ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خارج السعودية والإمارات، وستنقل قناة bein sports 2 HD مواجهة الدحيل والتعاون.

وستُنقل المباراة نفسها عبر شبكة "SSC" ومنصة "شاهد" الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، وعلى قناة "أبوظبي الرياضية آسيا 1" داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.