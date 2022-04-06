عاجل.. جرحى في تفجير بأكبر مساجد كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 6 مصلين على الأقل، الأربعاء، في تفجير استهدف أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول بقنبلة يدوية.



وتعرض مسجد "بول خاشتي"، الذي يعد أكبر مسجد بالعاصمة الأفغانية ويقع في منطقة مزدحمة في كابول، لتفجير أسفر عن وقوع الجرحى.

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية أن شرطة حركة طالبان في كابول أكدت الحادث، وقالت إن "الانفجار نجم عن قنبلة يدوية".

وأضافت الوكالة أن التفجير وقع داخل مسجد بول خاشتي بالعاصمة كابول"، مشيرة إلى أنه وقع أثناء وجود عدد كبير من المصلين وقبل بدء صلاة الجماعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في مكان الحادث، قولها إن "الانفجار أسفر عن إصابة 6 من المصلين بجروح"، فيما أشار شهود عيان إلى أن الانفجار وقع أثناء الصلاة.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المسجد بالعاصمة كابول، وعادة ما يتبنى تنظيم داعش الإرهابي فرع ولاية خراسان مثل هذه الهجمات.

وتعيش أفغانستان أوضاعاً أمنية وسياسية واقتصادية مضطربة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في منتصف أغسطس/ آب الماضي.