إقامة 11 ممر هروب في مدن أوكرانية محاصرة .. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة في كييف اليوم الأربعاء، إقامة 11 ممر هروب في مدن أوكرانية محاصرة.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إنه في مدينة ماريوبول الواقعة في الجنوب، وهي إحدى أكثر المدن تضرراً من الهجمات الروسية، هناك مسار للمركبات الخاصة يؤدي إلى اتجاه مدينة زابوريجيا.

ومن مدينة بيرديانسك وغيرها من المواقع القريبة، من المقرر أن تنقل الحافلات المدنيين إلى مناطق آمنة، رغم أنه باستطاعتهم أيضا أن يغادروا بالسيارة.

وكتبت فيريشوك على قناتها الإخبارية عبر تطبيق تليغرام أن خمسة ممرات أخرى تمتد من المناطق المتنازع عليها في الشرق وتؤدي إلى مدينة باخموت.

وتتهم روسيا وأوكرانيا كل منهما الأخرى بإفساد عملية إجلاء المدنيين من البلدات والمدن في أوكرانيا.

يذكر أن روسيا قامت بغزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) وتبذل جهودا مستميتة لتحقيق مكاسب كبيرة في وجه المقاومة الأوكرانية القوية.