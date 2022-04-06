موسكو تعلن تدمير 218 طائرة حربية و1981 دبابة أوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن قواتها الجوية قصفت 24 منشأة عسكرية أوكرانية ليلاً.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، خلال الليل، قصف طيران القوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا - اي كي أم" و5 مستودعات لوجستية، بالإضافة إلى 11 نقطة دفاعية ومناطق تمركز للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته "سبوتنيك".

وأضاف، أنه تم تدمير 125 طائرة أوكرانية و93 مروحية و407 طائرات بدون طيار و1981 دبابة ومدرعات أخرى منذ بداية "العملية العسكرية الخاصة".

وتابع كوناشينكوف، أنه تم تدمير 5 قواعد لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مناطق راديخوف وكازاتين وبروسيانيا ونيكولاييف ونوفوموسكوفسك. من ضمن هذه المنشآت، كان يتم تزويد المعدات العسكرية بالوقود لمجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق خاركوف ونيكولاييف ودونباس.