سول وواشنطن تضغطان.. لإصدار قرار دولي بشأن كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتفق كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الضغط من أجل إصدار قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية رداً على سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية الثلاثاء.



وعقد الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، نوه كيو دوك، ونظيره الأمريكي، سونغ كيم، محادثات أمس الإثنين في واشنطن لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا الأمن الإقليمي العالقة، بما في ذلك الاستفزازات الكورية الشمالية.

وبعد المحادثات، قال كيم للصحافيين إن الجانبين أعادا التأكيد على إدانتهما لإطلاق الصواريخ الباليستية باعتبارها انتهاكات خطيرة للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أنه قد تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة صدور رد فعل قوي من قبل مجلس الأمن إزاء الاستفزازات الكورية الشمالية المتصاعدة.

وأعرب كيم عن تطلعه للعمل مع المسؤول الكوري وفريقه وكذلك مع زملائه في الأمم المتحدة من أجل إصدار قرار أممي جديد.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منفتحتان على الحوار والدبلوماسية إذا قررت كوريا الشمالية أن تسلك هذا الطريق.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك تعليقها الذي فرضته بنفسها للاختبارات الصاروخية طويلة المدى.