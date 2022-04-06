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شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة "شوكولاتة الخشخاش".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر
ويتناول التقرير ما أثارته الأنباء المتداولة حول وجود نوع من الشوكولاتة بالأسواق المصرية يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش من جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ما دفع عدد من النواب للتحرك الفورى للكشف عن حقيقة هذا الأمر وبيان تفاصيله بالكامل.
لقراءة التقرير كاملا:
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