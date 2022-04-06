شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة "شوكولاتة الخشخاش".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "الشوكولاتة فيها حشيش".. تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة انتشار "شوكولاتة الخشخاش" فى الأسواق.. وطلبات الإحاطة تلاحق وزير التموين".

ويتناول التقرير ما أثارته الأنباء المتداولة حول وجود نوع من الشوكولاتة بالأسواق المصرية يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش من جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ما دفع عدد من النواب للتحرك الفورى للكشف عن حقيقة هذا الأمر وبيان تفاصيله بالكامل.

لقراءة التقرير كاملا:

"الشوكولاتة فيها حشيش".. تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة انتشار "شوكولاتة الخشخاش" فى الأسواق.. وطلبات الإحاطة تلاحق وزير التموين

اقرأ ايضا على "برلمانى"

عقوبة المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان.. مصر تصنفها "فعل فاضح" وعقوبتها الحبس 3 أيام وغرامة 100 جنيه.. وخبير: مُجرمة فى 20 دولة عربية

"مرحب شهر الصوم مرحب".. رسائل عشوائية تضخ على "تليفونك" مع حلول رمضان.. المُشرع جرمها بعقوبة تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

الأعراف تغتال براءة الأطفال..زواج القاصرات خطر يحتاج لوقفة حاسمة..مشروع قانون لمنع الارتباط قبل سن الـ18..السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتحايلين