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تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة "شوكولاتة الخشخاش".. نقلا عن برلمانى

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان "الشوكولاتة فيها حشيش".. تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة انتشار "شوكولاتة الخشخاش" فى الأسواق.. وطلبات الإحاطة تلاحق وزير التموين".

 

ويتناول التقرير ما أثارته الأنباء المتداولة حول وجود نوع من الشوكولاتة بالأسواق المصرية يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش من جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، ما دفع عدد من النواب للتحرك الفورى للكشف عن حقيقة هذا الأمر وبيان تفاصيله بالكامل.

 

لقراءة التقرير كاملا:

"الشوكولاتة فيها حشيش".. تحركات برلمانية للكشف عن حقيقة انتشار "شوكولاتة الخشخاش" فى الأسواق.. وطلبات الإحاطة تلاحق وزير التموين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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