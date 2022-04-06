شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى يرصد جهود مناهضة ختان الإناث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء تقرير جديد بعنوان :"مرصد ختان الإناث في مصر من عام 1928 إلى 2022"، أعدته مي عجلان مديرة وحدة البحوث والدراسات بالمجلس، والذي ترصد خلاله جهود مناهضة ختان الإناث في مصر على مدار قرن من الزمن.

ومن جانبه، قال محمد ممدوح إن اهتمام مجلس الشباب المصري بإصدار ذلك التقرير انطلاقًا من جانب تعزيز الحق في المعرفة لدى المواطنين بجهود المجتمع المدني، حيث يساهم هذا المرصد في تغطية ورصد جميع الأدوار منذ بداية مناهضتها إلى الآن، ومعالجة القصور الموجود في الأدبيات، حيث لم يستدل على دراسات سابقة رصدت جميع الجهود ومختلف الأدوار للعمل على هذه القضية.

وتابع: "لذا فما نطمح إليه من المرصد هو المساهمة في دعم قضية ختان الإناث وتقييم الجهود، وإلى أين وصل العمل على ملف ختان الإناث في مصر وذلك من خلال توفير قراءة لكل الجهود من مختلف الأطراف عن طريق رصد أدوار منظمات المجتمع المدني والدور المؤسسي للدولة، مع متابعة سير التشريعات والقوانين المتعلقة بالقضية".

وأوضحت مي عجلان أن مصر شهدت الكثير من الجهود لمناهضة ختان الإناث ورفع الوعي عن أضراره قادها المجتمع المدني وجمعياته المختلفة والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مضيفة:"ورغم كل هذا التقدم نحو القضاء على ختان الإناث إلا أنه مازال عدد كبير من الفتيات يخضعن لهذا الإرث الأليم الذي لم ينتهي إلى الآن رغم مرور قرن من الزمن على بدء مناهضته، وعلى الرغم من تجريم هذه الظاهرة في القانون المصرى، إلا انه مازال يمارس في سرية تامة خوفًا من التبعات القانونية، وفي كثير من الأحيان يتم ممارسته تحت إشراف طبي، لذا ومن خلال هذا المرصد نحاول تسليط الضوء واستعراض جهود منظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه القضية منذ بدايتها مع استعراض المحطات المختلفة للعمل على هذه القضية".