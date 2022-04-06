الحضانة وعدم التمييز.. ٦ حقوق للأبناء في مشروع قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.

وتضمن مضروع القانون في مادته رقم 36

ضوابط حقوق الأبناء على النحو التالي:

١- نسبهم إلى والديهم الشرعيين و التمتع برعايتهما.

٢- الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة.

٣- عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.

٤- عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة او أى أسباب تميزية أخرى .

٥- عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

٦- حق الزوجين مجتمعين أو منفردين فى قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية .​