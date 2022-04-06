الحضانة وعدم التمييز.. ٦ حقوق للأبناء في مشروع قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.
وتضمن مضروع القانون في مادته رقم 36
ضوابط حقوق الأبناء على النحو التالي:
١- نسبهم إلى والديهم الشرعيين و التمتع برعايتهما.
٢- الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة.
٣- عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.
٤- عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة او أى أسباب تميزية أخرى .
٥- عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
٦- حق الزوجين مجتمعين أو منفردين فى قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية .