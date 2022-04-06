شغل البيت مشترك.. ننشر الحقوق المترتبة على الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.

وتضمن مضروع القانون ضوابط الحقوق المترتبة على الزواج على النحو التالي:

مادة (33)

لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

مادة (34)

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.

مادة(35)

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :

١- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.

٢- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.

٣- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

٤- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الإنجاب

٥- القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك.

٦- الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين.​