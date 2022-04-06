واشنطن تسلم الجزائر معتقلا في غوانتانامو

اسماعيل عبد الحي - ‎رحلت وزارة الدفاع الأمريكية، جزائريا كان معتقلا في غوانتانامو، وتم سليمه إلى الجزائر.

‎وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن "البنتاغون" قام بترحيل المعتقل الجزائري في سجن غوانتانامو، سفيان برهومي المشتبه، إلى الجزائر، وذلك بعد قرار مجلس المراجعة الأمريكي بأنه لم يعد يشكل تهديدا، والذي أعتقل في باكستان في مارس 2002 وسرعان ما نُقل إلى خليج غوانتنامو، حيث لم يواجه محاكمة قط.

‎وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن برهومي أبلغ في أوت 2016 بأنه مؤهل لإطلاق سراحه، ولكن تم إهمال قضيته خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي أوقفت عمليات نقل المعتقلين بشكل عام.

واتهم المعتقل الجزائري البالغ من العمر 50 سنة في بداية عام 2005 بالضلوع في مؤامرة إرهابية ووجهت له تهمة العمل كمدرب في معسكر للقاعدة ثم تدريب عناصر في التنظيم على صناعة صمامات تفجير عن بعد.