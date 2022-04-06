تحديد سعر الطرح النهائي في شركة هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 1:10 مساءً

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، اليوم الأربعاء، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.48 درهم، أي في الحد الأقصى، لتصبح بذلك ثاني أضخم إدراج في تاريخ الشرق الأوسط.

من جهته أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي أن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.

وأضاف أن الاقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.

وقال الشيخ مكتوم: “قوة الإقبال المحلي والاقليمي والعالمي على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس متانة اقتصادنا وقوة مؤسساتنا”.

موضحاً أن الرؤية التطويرية الشاملة التي تتبناها اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات تهدف إلى ترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي عبر إطلاق العديد من عمليات الإدراج لمجموعة من الشركات الحكومية في قطاعات واعدة.

كما أشار إلى أن “حجم التنوع من المستثمرين في اكتتاب “ديوا” من شرق العالم وغربه من مستثمرين أفراد ومن صناديق استثمارية هو تصويت ثقة… وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا “.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل 2022، تحت الرمز “DEWA” والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية /ISIN/ “AED001801011”. وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124مليار درهم، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.