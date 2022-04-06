تأكيد أوروبي.. سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 11:26 صباحًا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا بجانب الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.

وقالت للبرلمان الأوروبي في عرض لأحدث حزمة عقوبات تشمل حظر شراء الفحم الروسي “هذه العقوبات لن تكون عقوباتنا الأخيرة”.

وتابعت “علينا الآن أن ننظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري”.

من جهة أخرى قالت المندوبة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة إنه من غير الممكن استبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة.

وأضافت في مقابلة مع شبكة “MSNBC” الإخبارية: “تم إنشاء مجلس الأمن عقب قيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. إنها (روسيا) عضو دائم في مجلس الأمن. هذه حقيقة. لا يمكننا تغيير هذه الحقيقة”.

في وقت سابق أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أن استبعاد روسيا من المنظمة أمر غير ممكن وفقا لميثاقها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اقترح خلال كلمة توجه بها لمجلس الأمن الدولي، أن “يحل المجلس نفسه، أو يستبعد روسيا من عضويته”.