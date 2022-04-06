تركيا تعلق حركة السفن في مضيق البوسفور

وذكرت المديرية العامة لأمن السواحل التركية، في بيان إن "حركة الملاحة تم تعليقها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف".

وأشارت إلى أن تعليق حركة عبور السفن في المضيق، بدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة 01:20 (10:20 توقيت غرينتش).

