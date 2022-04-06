انت الان تتابع خبر تركيا تعلق حركة السفن في مضيق البوسفور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تعليق حركة عبور السفن من مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، في كلا الاتجاهين، بسبب كثافة الضباب.
وذكرت المديرية العامة لأمن السواحل التركية، في بيان إن "حركة الملاحة تم تعليقها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف".
وأشارت إلى أن تعليق حركة عبور السفن في المضيق، بدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة 01:20 (10:20 توقيت غرينتش).
وأشارت إلى أن تعليق حركة عبور السفن في المضيق، بدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة 01:20 (10:20 توقيت غرينتش).