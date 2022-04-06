انت الان تتابع خبر بعد تدخل هيئة الاعلام.. ردود فعل شديدة اللهجة على قرار ايقاف احد البرامج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد الجدل الذي اثاره برنامج لقناة عراقية يتهم فيه قيادات الجيش العراقي بالفساد، أوقفت هيئة الاتصالات والإعلام أمس الثلاثاء، برنامج مع "ملا طلال" الذي يعرض على قناة utv الفضائية وطالبته بتقديم اعتذار رسمي للجيش العراقي بعد ان شارك الفنان العراقي أياد الطائي في برنامجه وانتحل صفة ضابط ملتح ويرتدي بدلة عسكرية تحمل رتبة عميد في الجيش العراقي وتحدث عن قضايا تمس القيادات الامنية في الجيش العراقي.

رد "احمد ملا طلال" وقناة utv الفضائية على القرار

علق الاعلامي العراقي احمد ملا طلال على قرار ايقاف البرنامج قائلا: "تحرشتُ بعشّ الدبابير، وكشفتُ من خلال مشهد تمثيلي مع الفنان إياد الطائي بعضًا من فسادِ مؤسسات الدولة، وما تحدثتُ عنه لا يمثل إلّا رأس جبل الجليد الظاهر على السطح، وهو معروف لدى الجميع وتحدث عنه رؤساء وزراء سابقون.

واضاف، "انتقلنا من مرحلة الفساد والفشل الى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الأفواه والدكتاتورية، والقادم أسوأ وهذه دعوة إلى كل الشرفاء في هذا الوطن الجريح لمجابهة هذه الطغمة الحاكمة والمتسلطة، كلٌّ من موقعه وامكانياته".

وتابع، "لن أعتذر عن كشف جزء من الحقيقة التي يعلمها الجميع ولن أعتذر للفاسدين".





وذكرت القناة في بيان أن "هيئة الاعلام والاتصالات العراقية اقدمت في كتابها الصادر بتاريخ 5-4-2022 على قرار بوقف بث برنامج (مع ملا طلال) عبر شاشتنا، وقرار الهيئة جاء تعسفياً وغير مقبول مهنياً". فيما أصدرت قناة UTV، أمس الثلاثاء، بيانا بعد أن قررت هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف برنامج "مع ملا طلال" الذي يعرض عليها، واصفة القرار بـ "التعسفي".وذكرت القناة في بيان أن "هيئة الاعلام والاتصالات العراقية اقدمت في كتابها الصادر بتاريخ 5-4-2022 على قرار بوقف بث برنامج (مع ملا طلال) عبر شاشتنا، وقرار الهيئة جاء تعسفياً وغير مقبول مهنياً". وأضافت: "لقد أشارت الهيئة في كتابها الى أن البرنامج أو في فقرة منه تضمن تحريضاً على العنف والكراهية فضلاً عن عدم الدقة في نقل المعلومات، وهذا غير صحيح تماماً فالفقرة المشار إليها هي فقرة ساخرة ناقدة وتمثيلية غير واقعية يؤديها ممثل عراقي معروف، غايتها التنبيه على مؤشرات سلوكية شائعة في الادارة والقضايا العامة، ولم تتضمن أيَّ تحريضٍ على العنف أو الكراهية ولا عدم دقة في نقل المعلومة". رد الفنان العراقي اياد الطائي

قال الفنان إياد الطائي، إن فقرته على احدى القنوات الفضائية، تسعى إلى تسلط الضوء على الظواهر السلبية.

وذكر الطائي في منشور له على الفيسبوك تابعته الخليج 365: "في برنامج (مع الملا طلال) يومياً على قناة utv الفضائية نسلط الضوء على تشخيص الظواهر والنماذج السلبية في بلدنا، ومن باب أولى أن ننقد أنفسنا أولا".

وأضاف، "كل ليلة نكون مع شخصية ألعبها، باختصار ليست الحكومات المتعاقبة سبب الفساد والخراب فقط، لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ الصحفي، والضابط، والطبيب، وشيخ العشيرة......الخ".

وتابع، أنه "على مدي أيام الشهر الفضيل سنطل يومياً بشكل درامي شخصية تحكي عن نفسها وهي لاتمثل إلا(بعض) من هذه الشريحة الذين غادرتهم الوطنية ولاينظرون إلا لمصالحهم الضيقة للأسف". أصل الحكاية

عرضت قناة UTV الفضائية برنامج يقدمه "احمد ملا طلال" يوم الاحد الماضي بمشاركة الفنان العراقي اياد الطائي الذي انتحل صفة ضابط ملتح ويرتدي بدلة عسكرية تحمل رتبة عميد في الجيش العراقي ويتحدث عن شراء مناصب وحماية عسكريين فضائيين مقابل أموالا طائلة.. ويدعي ان العسكريين الفضائيين يمنحون ضباطهم نصف مرتباتهم مقابل السكوت عن غياباتهم عن وحداتهم العسكرية.

ويزعم الطائي ان هناك تنافسا على بعض المواقع المهمة التي تدر مليارات الدنانير على العسكريين المكلفين بحمايتها مثل المولات والبارات والملاهي ومداخل المدن وبعض المواقع المهمة في العاصمة.. ويقول ان هناك قادة وحدات عسكرية بينها الاستخبارات توفر الحماية لهؤلاء مقابل اموال.

وخلال البرنامج يجيب منتحل صفة الضابط على متصل على هاتفه يقول انه "الحجي وهو مسؤول كبير" فيطمئنه بأنه غير مشمول بعملية تنقلات لعدد من القيادات العسكرية فيشكره ويبلغه بانه كان خائفا جدا من انقطاع "رزقه"! رد وزارة الدفاع وقيادة العلميات المشتركة

عبّرت قيادة العمليات المشتركة في عن غضبها الشديد من بث البرنامج الاحد الماضي تحت عنوان "الجيش العراقي بطولات وفساد" قدمه الاعلامي أحمد ملا طلال مستضيفا الممثل أياد الطائي الذي انتحل صفة ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي باسم العميد "تايه مظلوم العراقي"

وقالت القيادة، "يتعرض الجيش العراقي الباسل والاجهزة الامنية على اختلاف صنوفها الى حملات نيل وتسقيط وتسفيه وتشويه قل نظيرها في تاريخ المؤسسات العسكرية هدفها اضعاف المؤسسة وتدمير مخزونها العقائدي وتاريخها الوطني المشرف ومواقفها الميدانية في التصدي للعدوان والحرب البربرية التي شنتها داعش على شعبنا واهلنا".