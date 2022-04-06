انت الان تتابع خبر اندلاع حريق بأحد الفنادق وسط كربلاء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل جهاز تسخين الماء ( بويلر بخار) موضوع على سطح فندق مكون من خمسة طوابق في شارع "أحمد الوائلي" وسط محافظة كربلاء المقدسة .