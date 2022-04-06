نورة الكعبي تؤكد أن تطوير قدرات الشباب الإماراتي أهم الأهداف الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي، أن بناء شخصية الشباب الإماراتي وتطوير قدراتهم، أهم أهداف استراتيجية المراكز الإبداعية في الوزارة، والتي نفذت خلال 2021 أكثر من 441 نشاطاً ثقافياً متنوعاً، استهدفت ما يقارب 30 ألف مشارك، بالإضافة إلى توفير أكثر من 100 مساحة إبداعية للشباب ومبادرات لتمكينهم وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات".



جاء ذلك خلال مشاركة نورة الكعبي في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة تقرير حول سياسة وزارة الثقافة والشباب، والذي تضمن 3 محاور شملت تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب.

وأكدت نورة الكعبي خلال الجلسة أهمية تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، مشيرة إلى أنه تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكون هذه الصناعات ضمن أهم 10 صناعات اقتصادية بالدولة.