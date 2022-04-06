شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا مكنتها من التصدى للقوات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المساعدات العسكرية التي وفرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا مكنتها من التصدي للقوات الروسية.

وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعم أوكرانيا عسكريا، مؤكدا أن الدعم الأمريكي مكن القوات الأوكرانية من التصدي للعملية العسكرية الروسية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بالدفاع عن الناتو، مؤكدا أن الحلف بصدد مراجعة وجوده المستقبلي في أوروبا الشرقية بعد أن غيرت الحرب على أوكرانيا المناخ الأمني في أوروبا.