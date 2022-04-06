ضبط طائرة مسيرة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، وضبط طائرة مسيرة "درون " وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة مع كمية من المواد المخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة وبإوقات واماكن مفاجئة وغير ثابتة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (٤٨ ساعة الماضية) تمكنت من القاء القبض على (٢٨) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة والسموم، بالاضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون) وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة (بندقية عدد ١، مسدسات عدد ١٦، رمانات هجومية عدد ٥) مع كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة وعدد من اجهزة تعاطيها".

واضاف انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".