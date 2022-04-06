انت الان تتابع خبر التعليق الأوّل لليلى علوي بعد مشهد 'زنا المحارم'! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت علوي في تصريحات صحافيّة أن المشهد غير مؤذٍ للمشاعر، وليس به ما يغضب المشاهدين، مؤكدة أنها تقف مع المجلس الأعلى للإعلام والرقابة في خندق واحد وتعمل في تناغم مع ملاحظاتهم، وأنها تحترم اسمها وتاريخها الفني.

تصريحات علوي جاءت متناغمة مع موقف فريق العمل

الذي أكد في بيان بالغ احترامه لحكم الرقابة على مسلسل دنيا تانية. لكنّه رأى أنه حكم غير صحيح لأنه مستند فقط إلى نهاية الحلقة الأولى التي لا تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل.

وتمنى القائمون على العمل التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية.

وفي التفاصيل، تضمّنت الحلقة مشهدًا عن زنا المحارم وهو الأمر الذي جعل رئيس الرقابة يقدّم شكوى لإيقاف بثها ويتّهم القناة ببثّ النسخة التي تتضمن المشاهد المحذوفة من الرقابة.

وأثار هذا الموضوع الجدل في صفوف الشعب المصري الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لإيقاف بثّ الحلقة.

يذكر أن مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم. وتدور أحداثه حول مديرة مدرسة تدعى دنيا تتعرض لصدمة نفسية بعد غرق ابنها وفقدان ابنها الثاني النطق عقب وفاة أخيه، الأمر الذي يدفع بها إلى اتهام زوجها حسام والطلاق منه خصوصًا بعد اكتشاف خيانته لها مع أختها.

المسلسل يعرض يوميًّا على شاشة السومرية الساعة 11:30 ليلًا. ويمكنكم متابعة حلقاته عبر الرابط التالي:

دنيا تانية