ضبط شاب أثناء استخراج بطاقة رقم قومي بمؤهل مزور في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، شابًا أثناء استخراج بطاقة رقم قومي بمؤهل دراسي مزور، جرى ضبط المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بسوهاج بضبط "محمد. س" 27 عامًا طالب بكلية الدراسات الإسلامية ويقيم دائرة المركز بتقدمه للإدارة لاستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة "حاصل على بكالوريوس محاسبة"، وذلك بموجب مؤهل دراسي يفيد حصوله على بكالوريوس محاسبة منسوب صدوره للمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان "مزور"، وبالاستعلام من المعهد المشار إليه عن صحة المؤهل أفاد بأن المذكور غير مُقيد بالمعهد وأن الأختام والتوقيعات مزورة.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وأضاف بتحصله على المؤهل المشار إليه من المدعو "مروان. ح" ويقيم بمحافظة قنا مقابل 32 ألف جنيه، وعلل ذلك لرغبته في الحصول على فرصة عمل.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.