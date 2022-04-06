التنمية المحلية: 12,4 ألف مشروع نفذها "مشروعك" منذ يوليو الماضي بقروض 2,2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالي الحالي 2022/2023 في يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 12,4 ألف مشروع، بقروض 2 مليار و218 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي 123 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 190 ألف مشروع بقروض 22,6 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع بقروض 2,6 مليار جنيه وفرت 137 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بعدد 21 ألف مشروع بقروض 2,6 مليار جنيه وفرت 124 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 19 ألف مشروع بقروض 1,6 مليار جنيه وفرت 93 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية 17 ألف مشروع بقروض بلغت 1,8 مليار جنيه وفرت 93 ألف فرصة عمل، ثم الشرقية بعدد 16 ألف مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه وفرت 121 ألف فرصة عمل.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى مساهمة مشروعك في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، وتطوير الأسواق القروية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك)، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور المهم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وكشف اللواء شعراوي أن (مشروعك) يعمل حالياً على تعزيز المهارات الإدارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار ، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

ولفت إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ 6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.