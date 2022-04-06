443 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 18% ببنكي الأهلي ومصر في 16 يومًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

واصلت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% ارتفاعها خلال تعاملات أمس، لتسجل 443 مليار جنيه خلال أول 16 يومًا من طرحها في بنكي الأهلي ومصر، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعةبعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18% ارتفعت إلى 300 مليار بنهاية معاملات أمس الثلاثاء في أول 16 يومًا من طرحها بزيادة 15 مليار جنيه عن أول أمس الاثنين.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% ارتفع في نهاية تعاملات أمس إلى 143 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عن حصيلة أمس الأول.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.

وقال مسؤولو الفروع في بنكي الأهلي ومصر، إن بيع شهادة 18% للعملاء متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة بعد إدراجها على النظام الإلكتروني لكل بنك.