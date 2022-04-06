"عايز ميراثي".. أب يطلق الرصاص على نجله بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عامل بطلق ناري بالصدر، اليوم الأربعاء، على يد والده؛ بسبب رغبة المصاب تقسيم الميراث حال حياة والده، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، جرى ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات.

بوصول خالد السيد 45 عامًا عامل ويقيم دائرة بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز شرطة المراغة إلى المستشفى المركزي مصابًا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى.

واتهم المصاب والده "السيد. ا" 70 عامًا مزارع ويقيم بذات الناحية بالاعتداء عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته لرغبته فـي تقسيم ميراث والده في حياته ورفض والده ذلك.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.