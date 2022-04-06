تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي وبيع الدينار الأردني والريال القطري مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات أمس، في البنك الأهلي المصري، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي: 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 57.66 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و60.21 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار البحريني: 47.10 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.76 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردني: 25.35 جنيه للشراء، و25.85 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش.