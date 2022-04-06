قتال عنيف في ماريوبول الأوكرانية..والوضع الإنساني يزداد سوءاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقالت وزارة الدفاع “الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا”.

وأضافت “معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تضغط على المدافعين (عن المدينة) للاستسلام”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

ودوت أصوات انفجارات في منطقة لفيف غرب أوكرانيا فجر الأربعاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية للجيش الأوكراني، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الجيش الروسي يركز الآن على شرق وجنوب أوكرانيا، وإنه يسعى للاستيلاء على منطقة دونباس بكاملها وإقامة جسر بري إلى جزيرة القرم.

إنسانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية بضاحية هوستوميل في كييف تاراس دومينكو، إن نحو 400 من سكان الضاحية في عداد المفقودين بعد 35 يوما من “الاحتلال الروسي”.

وخلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي بارتكاب ما وصفها بأفظع جرائم حرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى مقتل المدنيين على نطاق واسع في بوتشا.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة عقوبات مكثفة على روسيا، وقالت أمام البرلمان الأوروبي اليوم إن تلك الحزمة تشمل قطاع الصادرات والطاقة والتكنولوجيا والأسطول البحري، إضافة إلى توسيع الحظر على قطاع البنوك ليشمل 23% من قدرة البنوك.