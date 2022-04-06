أول طوق مكيف للهواء يمكن ارتداؤه في العالم

ميتاورا برو أول جهاز تكييف يمكن ارتداؤه في العالم قادر على نفخ الهواء البارد باستمرار للحفاظ على برودة مرتديه.

وتعمل أنظمة التبريد التقليدية القابلة للارتداء على تدوير الهواء المحيط فقط، وبالتالي لا تقوم بعمل جيد في تبريد المستخدم، في حين أن ميتاورا برو يعتمد على محلول تبريد محمول لإنتاج هواء بارد يكون 7 درجات فهرنهايت أكثر برودة من البيئة المحيطة، في وضع المروحة ، وما يصل إلى 18 درجة فهرنهايت أكثر برودة من الهواء المحيط، في وضع التبريد.

الجهاز مزود بتطبيق مخصص ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنظيم درجة حرارة الهواء، وويتم تشغيله بواسطة محرك PWM مزدوج التوربو ووحدات تبريد تتكون من 26 قطعة من الزعانف خفيفة الوزن تلتف حول عنق مرتديها وتبدد الحرارة. المحرك متصل بمروحة عالية السرعة في الجزء الخلفي من الجهاز، والتي تعمل أيضًا على تبديد بعض ذلك الهواء الدافئ حول الرقبة.

الجهاز مزود أيضاً بلوحة VC مبردة بالسائل، مع آلية موازنة للحرارة تخلق، مجتمعة مع 121 زوجًا من الجسيمات شبه الموصلة الخاصة، تأثير بلتيير. والعملية برمتها تحول بكفاءة درجات الحرارة الساخنة إلى درجات حرارة باردة.

وما يميز ميتاورا برو عن المنافسين هو أنه ينتج هواءًا باردًا حقيقيًا أقل من درجة الحرارة المحيطة، مما يؤدي إلى انتعاشك خلال أيام الصيف الحارة. و بالاقتران مع شريحة شبه موصلة فعالة وثلاث لوحات تبريد صديقة للبشرة تتداخل تمامًا مع مؤخرة وجوانب رقبتك، يوفر الجهاز مساحة شخصية مكيفة حقًا، تعمل على تبريد جسمك بالكامل.

ويتم تشغيل الطوق بواسطة بطارية سريعة الشحن يمكنها توفير ما يصل إلى 8 ساعات من التبريد بشحنة واحدة. ويزن الجهاز 435 جرامًا، وهو ليس ثقيلاً جدًا. الشيء الوحيد الذي لم يكشف عنه المصنعون على صفحة المنتج هو مستوى الضوضاء الناتجة عن المراوح، خاصة في وضع التبريد، بحسب موقع أوديتي سنترال.