السعودية تسجل صفر وفيات بـ«كورونا» لأول مرة منذ عامين

05 أبريل , 2022
لقاح كورونا (أ ف ب)
أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 751 ألفاً و296 حالة بعد تسجيل 116 إصابةً جديدةً.
وجرى تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع حالات الشفاء الإجمالية إلى 735 ألفاً و699 حالة.
وأظهرت البيانات عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 9050 حالة.
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