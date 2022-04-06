أمريكا تزود أوكرانيا بمعدات للوقاية من الأسلحة الكيمائية

06 أبريل , 2022
واشنطن: قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعدات للحماية يمكن استخدامها إذا لجأت روسيا إلى أسلحة كيماوية وبيولوجية.
وقال المسؤول إن المعدات والإمدادات، التي طلبتها كييف، تسلم بشكل تدريجي وأن بعضها سُلم بالفعل.
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