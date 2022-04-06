أمريكا تزود أوكرانيا بمعدات للوقاية من الأسلحة الكيمائية

واشنطن: قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعدات للحماية يمكن استخدامها إذا لجأت روسيا إلى أسلحة كيماوية وبيولوجية.

وقال المسؤول إن المعدات والإمدادات، التي طلبتها كييف، تسلم بشكل تدريجي وأن بعضها سُلم بالفعل.