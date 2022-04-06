شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة فحص.. تعرف على ضوابط تصدير السلع بالقانون وحالات عدم التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير، على حزمة من الآليات بشأن الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بهدف مزيد من الضمان والحماية فى ملف من أهم وأبرز الملفات، وفيما يلى نستعرض ذه الضوابط.

ووفقا للقانون

تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9 10 بحسب الأحوال.

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9، 10.