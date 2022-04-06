شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على رخصة لمزاولة مهنة الصيد؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية مجموعة من التعريفات فى المادة الأولى لتوضيح المعانى المبينة فى القانون

ووفقا فإن الرخصة هى:

الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.