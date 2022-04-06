العطاس يلتقي بمقر اقامتة بالرياض القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أبريل 2022

التقى دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء السابق عصر أمس بمقر اقامتة بالرياض القائم بأعمال السفير الياباني لدي اليمن السيد هيجاشي.



وقد تم تبادل الآراء حول الاوضاع اليمنية واهميه المشاورات الدائرة بالرياض بهدف احلال الامن و السلام وتنفيذ الهدنة حتى تتمكن من معالجة كافه القضايا وترسيخ الأمن والاستقرار و خلال اللقاء أكد سعادة السفير الي اهمية إزالة الصعوبات بهدف الوصول الى التوافق المرتكز على اعتبار القضية الجنوبية محور الازمة اليمنية بموجب مخرجات الحوار الوطني .

وقد عبر سعادة القائم بالاعمال استعداد الحكومة اليابانية مواصلة جهودها في تقديم المساعدات الانسانية ودعم جهود التنمية.

واشاد دولة الرئيس العطاس والقائم باعمال السفير بالجهود المبذولة من قبل المبعوث الدولي وكذا المبعوث الامريكي في مساعدة اليمن الى الوصول في اقرب وقت ممكن الى احلال السلام الدائم والانتقال الى مرحلة البناء والاعمار مشيدين في نفس الوقت بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.